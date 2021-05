Podziękowania dla policjantów za pomyślną akcję poszukiwawczą Data publikacji 20.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „ … jesteśmy pełni podziwu dla Waszej niezawodności, gotowości niesienia pomocy i profesjonalizmu” – to fragment podziękowania dla policjantów I koszalińskiego komisariatu oraz przewodników psów służbowych, jakie zostało przekazane przez rodzinę odnalezionego chłopca na ręce Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie. Kilka dni temu funkcjonariusze odebrali zgłoszenie o zaginięciu 16-latka. Zaalarmowani funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania…

Do zdarzenia doszło 12 maja br. Funkcjonariusze późnym popołudniem otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 16-latka. Zaalarmowani policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Do działań poszukiwawczych przystąpili także przewodnicy z psami służbowymi oraz ratownicy białogardzkiego WOPR. Patrole piesze i zmotoryzowane przeszukiwały kompleks leśny, do którego miał wybrać się 16-latek, jak również pobliskie łąki oraz szlaki komunikacyjne. Już po niespełna kilku godzinach zaginiony nastolatek został odnaleziony.

Dzisiaj (20.05.2021 r.) na ręce Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie rodzina zaginionego złożyła podziękowanie dla policjantów zaangażowanych w poszukiwania. Mundurowi otrzymali słodki upominek, a czworonogi biorące udział w akcji przysmak.

(KWP w Szczecinie / kp)