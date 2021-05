Podwójna uroczystość

Dziś na terenie Skansenu Wsi Kieleckiej leżącego w dolinie Czarnej Nidy odbyła się podwójna uroczystość. Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wzięli udział we wręczeniu prezydenckich medali „Za Długoletnią Służbę”. Była to również okazja by nagrodzić uczestników konkursu historycznego dotyczącego wiedzy o Policji.