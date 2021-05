NOCNY POŚCIG ZA SKRADZIONYM BMW. DYNAMICZNE ZATRZYMANIE DZIĘKI POLICYJNEJ BLOKADZIE Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dzięki szybkiemu działaniu zielonogórskich policjantów i sprawnej koordynacji patroli, skradzione spod sklepu BMW zostało zatrzymane po kilkunastu minutach od zgłoszenia. Pościg przez podzielonogórskieJ miejscowości prowadziło 5 załóg radiowozów. Zatrzymanie sprawcy nastąpiło po policyjnej blokadzie. Za kierownicą pijany 27-latek, który po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, a prokurator oddał go pod dozór Policji.

We wtorek 18 maja o godzinie 22.40 Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie , że z parkingu jednego ze sklepów na obrzeżach miasta skradziony został samochód marki BMW. Jak się okazało właściciel wszedł na chwilę do sklepu pozostawiając kluczyki w stacyjce. Zgodnie ze starym przysłowiem „okazja czyni złodzieja” na parkingu znalazł się ktoś, kto postanowił skorzystać z tej właśnie „okazji”. Po wyjściu ze sklepu właściciel nie odnalazł swego samochodu, natomiast sprawdził w aplikacji GPS dokąd jedzie jego BMW i zadzwonił na numer alarmowy 112. Dyżurny zielonogórskiej komendy powiadomił wszystkie patrole w służbie i 5 z nich natychmiast ruszyło w pościg za skradzionym samochodem sprawnie komunikując się przez radiostację żeby skoordynować działania. Około godziny 23.00 jeden z patroli ustawił się w poprzek drogi którą jechało BMW, zmuszając kierującego do zatrzymania się. Mężczyzna został obezwładniony i ujęty przez policjantów. Okazało się, że za kierownicą siedział pijany 27-latek, pochodzący z województwa warmińsko-mazurskiego i od kilku lat mieszkający w Zielonej Górze. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, a samochód zwrócony właścicielowi. Po wytrzeźwieniu 27-latek usłyszał zarzuty kradzieży pojazdu oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Za te przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat. Podejrzany przyznał się do winy, a Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze oddał mężczyznę pod dozór Policji. Podczas wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia policjanci ustalili, że ten sam 27-latek kilka dni wcześniej „pożyczył” sobie na kilka godzin samochód z komisu, w którym pracował. Oczywiście zrobił to bez zgody właściciela pojazdu i bez wiedzy swoich pracodawców. Za ten czyn usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu, za który podobnie jak za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Opracowała: podisnpektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

