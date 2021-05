Policjanci weszli przez okno i uratowali ludzkie życie Data publikacji 21.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji oraz profesjonalnie udzielonej pierwszej pomocy policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego uratowali życie 50-latka. Desperat usiłował popełnić samobójstwo. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili. Policjanci podkreślają, że nie ma sytuacji bez wyjścia. W przypadku problemów pamiętajmy, że możemy skorzystać z pomocy fachowców, telefonów zaufania oraz instytucji państwowych.

Wczoraj (20.05.2021 r.) jedna z mieszkanek powiatu garwolińskiego poprosiła policjantów o interwencję w stosunku do jej nietrzeźwego i awanturującego się męża. Dyżurny garwolińskiej komendy natychmiast skierował na miejsce funkcjonariuszy z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego.

Mundurowi zastali zgłaszającą przed budynkiem. W rozmowie z nią ustalili, że 50-latek pozostał w mieszkaniu. Policjanci chcieli porozmawiać z awanturnikiem. Drzwi mieszkania były jednak zamknięte, a na pukanie i wołania nikt nie odpowiadał. Policjanci zrobili szybkie rozpoznanie i odkryli, że okno do mieszkania było uchylone. Dzięki pomocy dzielnicowych, którzy byli w pobliżu, jeden z funkcjonariuszy OPI dostał się na parapet i przy użyciu pałki służbowej przechylił klamkę tak, by okno się otworzyło. Policjant, który tym sposobem dostał się do mieszkania zauważył nieprzytomnego 50-latka. Funkcjonariusze bez chwili zastanowienia zdjęli mężczyznę i ściągnęli mu pętlę. Dzięki szybko podjętym działaniom ratowniczym udało się zapobiec tragedii. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia mundurowi stale kontrolowali stan 50-latka, który został przewieziony do szpitala i przekazany pod opiekę lekarzy.

Policjanci codziennie przeprowadzają dziesiątki interwencji. Kiedy otrzymują wezwanie, nigdy nie mają pewności, co zastaną na miejscu, jaki będzie przebieg interwencji oraz jej finał. Jedno jest pewne. Funkcjonariusze z Garwolina kolejny raz udowodnili swoje zaangażowanie w służbę oraz determinację w ratowaniu ludzkiego życia. Dzięki błyskawicznej reakcji, dobremu wyszkoleniu oraz kompetentnie udzielonej pierwszej pomocy udało się uratować to, co najcenniejsze - ludzkie życie.

Policjanci podkreślają, że nie ma sytuacji bez wyjścia. W przypadku problemów pamiętajmy, że możemy skorzystać z pomocy fachowców, telefonów zaufania oraz instytucji państwowych.

