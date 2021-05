Efektem międzynarodowej współpracy zatrzymanie poszukiwanego ENA Data publikacji 21.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy i bieżącej wymianie informacji pomiędzy polskimi policjantami i funkcjonariuszami z Anglii, udało się zatrzymać poszukiwanego 33-letniego mieszkańca Przemyśla. Mężczyzna od ponad trzech lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Jest podejrzany m. in. o przestępstwa narkotykowe. Wobec niego został wydany Europejski Nakaz Aresztowania oraz wszczęto poszukiwania międzynarodowe. Kilka dni temu mężczyzna został zatrzymany w Wielkiej Brytanii.

Od stycznia 2018 roku, policjanci z komendy miejskiej w Przemyślu, prowadzili poszukiwania 33-letniego mężczyzny, za którym wydano trzy listy gończe. Mieszkaniec Przemyśla ma do odbycia karę 4 lat pozbawienia wolności m.in. za przestępstwa narkotykowe oraz prowadzenie pojazdu, mimo cofniętych uprawnień do kierowania.

Osoby, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości często zmieniają miejsce swojego zamieszkania, swój wygląd czy tożsamość. Zdarzają się sytuacje, że wyjeżdżają z kraju, ukrywają się u swojej rodziny lub znajomych. Podobnie było i w tym przypadku. Z uzyskanych informacji wynikało, że 33-letni mieszkaniec Przemyśla, przebywa poza granicami naszego państwa. W związku z tym Sąd Rejonowy w Przemyślu wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania oraz wszczął poszukiwania międzynarodowe.

Początkiem stycznia 2020 roku, sprawę przejęli kryminalni z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Poszukiwań Celowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Funkcjonariusze sprawdzali każdy trop, weryfikowali wszystkie informacje. W trakcie wykonywanych czynności ustalili, że mężczyzna zmienił miejsce swojego zamieszkania, wygląd i posługuje się danymi innej osoby.

Funkcjonariusze byli coraz bliżej ustalenia miejsca, w którym ukrywał się mieszkaniec Przemyśla. W kwietniu tego roku ustalili, że 33-latek przebywa na terenie Anglii. Z ich informacji wynikało, że i tam może dokonywać podobnych przestępstw, jakich dopuszczał się na terenie naszego kraju.

Zdobyte informacje zostały przekazane do zespołu ENFAST w Wydziale Poszukiwań Komendy Głównej Policji. Jest to policyjna międzynarodowa sieć współpracy, która zajmuje się poszukiwaniem najgroźniejszych przestępców. Polscy oraz angielscy stróże prawa z nowo powstałej komórki do spraw poszukiwań National Extradition Unit International Crime Coordination Centre, połączyli swoje siły. Na bieżąco wymieniali się informacjami i opracowywali plan zatrzymania 33-latka.

Efektem ich wspólnych działań było zatrzymanie poszukiwanego mężczyzny. Doszło do niego kilka dni temu, na jednej z ulic, w Wielkiej Brytanii. Mimo że 33-latek kompletnie zmienił swój wygląd, zapuścił włosy i posługiwał się innymi danymi osobowymi, bardzo szybko został zidentyfikowany. Mieszkaniec Przemyśla oczekuje teraz na ekstradycję do Polski.

(KWP w Rzeszowie / kp)