Rekrutacja do pododdziału śląskich kontrterrorystów Data publikacji 21.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji często działają w ekstremalnie trudnych warunkach i sytuacjach, w których zagrożone jest ludzkie życie. Każdego z nich cechuje ponadprzeciętna sprawność fizyczna, odporność psychiczna, pełna gotowość do działania i zaangażowanie. O tym, by zostać policyjnym komandosem, marzy wielu mundurowych. Tylko nieliczni osiągną swój cel i dołączą do policyjnej elity.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach skupia w swoich szeregach fachowców najwyższej próby – policjantów doskonale wyszkolonych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i zawsze gotowych do działania. Nie może być inaczej, ponieważ służba kontrterrorystów jest niesamowicie wymagająca i ryzykowna. Formacja ta zajmuje się przede wszystkim zatrzymywaniem groźnych, często uzbrojonych kryminalistów i członków grup przestępczych oraz sprawców najcięższych kategorii przestępstw. Utrzymywani w ciągłej gotowości bojowej policyjni komandosi, nieustannie doskonalą swoje umiejętności i regularnie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach. Dzięki temu w każdej chwili są gotowi nie tylko podjąć, ale też skutecznie wypełnić wymagające i niebezpieczne zadania, jakie są im stawiane.

Wielu policjantów marzy o tym, aby wstąpić w szeregi policyjnych kontrterrorystów. Większość z nich to pasjonaci, którzy poza codzienną służbą w Policji od lat regularnie trenują i rozwijają swoją sprawność fizyczną (sporty wytrzymałościowe i siłowe, sztuki walki), umiejętności strzeleckie, a także umiejętności specjalistyczne, takie, jak nurkowanie czy wspinaczka. Pomimo tego niewielu z nich osiągnie swój cel i zostanie policyjnym komandosem.

Obecnie trwa rekrutacja do Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Kandydata musi cechować m.in. wysoka sprawność fizyczna, bardzo dobry stan zdrowia, ponadprzeciętna odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiej adaptacji do nowych warunków, a także dyspozycyjność. Kandydaci stają przed komisją lekarską, która ocenia ich zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia tej wymagającej służby. Dalsza selekcja prowadzona jest przez kadrę oraz policjantów z pododdziału kontrterrorystycznego. Rozpoczyna ją test sprawności fizycznej, który jest prowadzony na hali sportowej, siłowni, basenie oraz torze biegowym. Uczestnicy poddani są próbom takim jak test Coopera, pływanie na czas, próby siłowe (wyciskanie sztangi o masie własnego ciała, podciąganie na drążku, pompki na poręczach) i próby sprawnościowe (skok w dal, tor przeszkód). Kandydaci prezentują bardzo wysoki poziom sprawności (rzadkością nie było np. 20-krotne wyciśnięcie sztangi o ciężarze własnego ciała czy 40 podciągnięć na drążku), ale to już norma w przypadku rekrutacji do służby wśród policyjnych komandosów. Dla każdego z nich to szansa na wymarzoną pracę. Jednak niewielu osiągnie ten cel. Na 1 miejsce przypada zwykle 8 chętnych, a po testach sprawnościowych kandydatów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, czekają dalsze etapy rekrutacji. Nieliczni zostają delegowani do pełnienia kilkumiesięcznej służby w pododdziale kontrterrorystycznym. Jest to czas ostatecznego sprawdzaniu przydatności kandydata. To tutaj zawodowi kontrterroryści przekonują się, czy pretendencji do pełnienia służby w tej komórce, oprócz doskonałej sprawności fizycznej i wysokich umiejętności strzeleckich, mają też inne cechy niezbędne w szeregach policyjnych komandosów, a więc umiejętność współpracy i współdziałania w grupie, wytrzymałość psychiczną i odporność na stres.

Rekrutacja do Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach to bardzo wymagający proces. Kandydaci na poszczególnych etapach selekcji poddawani są wszechstronnym próbom, podczas których obserwowane i analizowane są ich reakcje oraz podejmowane przez nich decyzje. Dzięki temu w szeregach policyjnych kontrterrorystów swoje miejsce znajdą mundurowi, którzy posiadają zestaw cech i umiejętności pozwalający na właściwe wywiązywanie się z trudnych zadań, które zostaną przed nimi postawione w codziennej służbie.

