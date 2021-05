Policjanci pomogli zrozpaczonej matce Data publikacji 21.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja policjantów ogniwa patrolowo–interwencyjnego uratowała życie dziecka. Funkcjonariusze, gdy tylko usłyszeli wołanie kobiety o pomoc natychmiast przystąpili do działania.

W minioną środę (19.05.2021) o godzinie 8.50 do policjantów patrolujących Golub-Dobrzyń podbiegła zrozpaczona kobieta z dzieckiem na rękach, wołając o pomoc. Z jej relacji wynikało, że synek podczas snu zaczął się dusić. Sierżant sztabowy Paweł Kaczmarkiewicz i sierżant Miłosz Mrugalski natychmiast sprawdzili funkcje życiowe i drogi oddechowe chłopca (1 rok 7 miesięcy), ułożyli go w pozycji właściwej, co skutkowało stopniowym powrotem prawidłowego oddechu, wzywając jednocześnie pogotowie ratunkowe. Do przyjazdu ratowników policjanci kontrolowali stan dziecka, aby w razie potrzeby przystąpić do resuscytacji. Chłopiec przekazany został służbie medycznej i trafił pod specjalistyczną opiekę.

(KWP w Bydgoszczy / kp)