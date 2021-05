Babciu, dziadku nie wyrzucaj pieniędzy przez okno!!! Data publikacji 21.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Po pościgu policjanci zatrzymali dwoje podejrzanych. Oszuści wpadli krótko po odebraniu reklamówki z pieniędzmi i biżuterią, którą wyrzuciła im przez okno 86-letnia mieszkanka dzielnicy Bałuty. Funkcjonariusze odzyskali oszczędności życia seniorki. Przy każdej okazji rozmawiajmy z seniorami, utrzymujmy z nimi kontakt i wyczulajmy na zagrożenia. Oszuści podający się za członków rodziny lub policjantów nadal działają i wyłudzają pieniądze. Zawsze punktem zapalnym jest rozmowa prowadzona przez telefon stacjonarny podczas, której oszuści podają się za osoby, którym senior ufa : policjanta lub kogoś bliskiego.

19 maja 2021 roku działania na terenie Łodzi prowadzili policjanci z wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej. Pracowali nad sprawami wyłudzeń metodą „ na wnuczka” lub „na policjanta”. Po południu, w rejonie ulicy Sucharskiego, w dzielnicy Bałuty, zauważyli podejrzanie zachowującą się kobietę. W pewnym momencie zaczęła ona uciekać. 32-latka szybko została zatrzymana. Niemalże w tym samym czasie patrol z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zatrzymał jej 61-letniego wspólnika. Jak się okazało, oboje oszukali 86-letnią mieszkankę pobliskiego bloku.

Pokrzywdzona oświadczyła, że w rozmowie telefonicznej z rzekomymi policjantami została nakłoniona do wyrzucenia przez okno oszczędności oraz złotej biżuterii, które to zapakowała w reklamówkę. Była pewna, że ma do czynienia z funkcjonariuszami, którzy przekonali ją o konieczności zabezpieczenia jej majątku w taki właśnie sposób. Oszuści w momencie obezwładnienia nie mieli przy sobie łupu. Funkcjonariusze sprawdzając trasę ucieczki obojga podejrzewanych, zauważyli w krzakach pomiędzy blokami foliowe zawiniątko. W środku była kosmetyczka z przekazaną przez seniorkę gotówką i biżuterią. Policjanci podczas przeszukania mężczyzny znaleźli przy nim kluczyk samochodowy od opla. Szybko zlokalizowali w pobliżu vectrę na małopolskich tablicach rejestracyjnych.

Przestępczy duet trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie wstępnie zebranego materiału dowodowego oboje zatrzymani usłyszeli zarzut oszustwa za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowy areszt.

(KWP w Łodzi / mw)