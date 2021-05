Policjant kryminalny na urlopie pomógł zatrzymać złodziei Data publikacji 21.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w mundurze to coś więcej niż tylko odsłużenie wymaganej liczby godzin w pracy. To ciągła gotowość do reakcji na zagrożenia lub przestępstwa. Udowodnił to policjant nowosolskiego wydziału kryminalnego, który zareagował na kradzież będąc na urlopie. Dzięki jego natychmiastowej reakcji złodzieje elektronarzędzi zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (17 maja br.) w jednym z nowosolskich marketów. Policjant z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli będąc na urlopie zauważył znanych mu mężczyzn, którzy w przeszłości mieli „na koncie” kilka kradzieży. Był na spacerze z małym dzieckiem, więc nie spuszczając ich z oka powiadomił kolegów z wydziału. Funkcjonariusze po chwili byli już w markecie, w którym 24-latka i pięć lat starszy mężczyzna dokonywali kradzieży elektronarzędzi. Policjanci zatrzymali ich na gorącym uczynku. Towar warty ponad 600 złotych pakowali do torby sportowej. Cały ich łup trafił do ponownej sprzedaży. Amatorzy cudzej własności usłyszeli już zarzuty. Oboje przyznali się do winy. Sprawa jest rozwojowa, policjanci ustalają ile wcześniejszych kradzieży mają na koncie. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)