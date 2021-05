Wpadka "cyklicznego” złodzieja Data publikacji 21.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tomaszowscy kryminalni ustalili i zatrzymali 23-letniego mieszkańca powiatu opoczyńskiego odpowiedzialnego za kradzież rowerów o wartości kilku tysięcy złotych. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w pierwszych dniach maja otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzież roweru o wartości 4.000 złotych sprzed klatki schodowej bloku mieszkalnego. Kryminalni natychmiast przystąpili do pracy. Skrupulatne gromadzenie materiału dowodowego i jego wnikliwa analiza przyniosła oczekiwany rezultat. Policjanci ustalili sprawcę tej kradzieży oraz miejsce jego zamieszkania. 19 maja 2021 roku mundurowi pojechali pod wytypowany adres w gminie Poświętne, gdzie zastali matkę 23-latka. W trakcie przeszukania posesji, w jednym z pomieszczeń znaleźli dwa rowery o wartości kilkuset złotych każdy, których pochodzenia kobieta nie potrafiła wyjaśnić. Rowery te zostały zabezpieczone przez policjantów. Funkcjonariusze dotarli do miejsca pracy wytypowanego 23-latka i zatrzymali go. Mężczyzna nie kryjąc zaskoczenia wizytą policjantów, przyznał się do kradzieży roweru z terenu Tomaszowa. Oświadczył, że szybko go sprzedał. Kryminalni ustalili nabywcę i odzyskali skradziony jednoślad. Ustalili również, iż rowery zabezpieczone w miejscu zamieszkania 23-latka zostały przez niego skradzione z terenu Opoczna. Wszystkie jednoślady niebawem powrócą do prawowitych właścicieli. Amator cudzych rowerów usłyszał zarzuty kradzieży, za co grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

UWAŻAJ CO KUPUJESZ, BY NIE ZOSTAĆ PASEREM!!!

- należy zwracać uwagę na to, czy podejrzanie niska cena oferowanego produktu i niejasne okoliczności zawierania transakcji nie noszą znamion przestępstwa, a sam towar nie pochodzi z kradzieży

- żadne okoliczności nie powinny uśpić naszej czujności, gdyż możemy narazić się na zarzut paserstwa i odpowiedzialność karną

- podczas zakupu sprawdźmy dokumenty produktu, dowód jego zakupu oraz okoliczności sprzedaży

- odpowiedzialność karna spoczywa nie tylko na złodzieju, ale także na osobie, która kupuje kradziony przedmiot, czyli paserze

- znalazca cudzej rzeczy ma obowiązek zwrócić ją właścicielowi, oddać do biura rzeczy znalezionych lub zgłosić sprawę Policji. Za przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności

(KWP w Łodzi / mw)