Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 21.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z lubińskiej komendy zatrzymali 48-latka podejrzanego o o zabójstwo byłej żony. Mężczyzna ukrywał się w piwnicy jednego z budynków mieszkalnych. Teraz grozić mu może nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności.

Po zdarzeniu, do którego doszło 19 maja 2021 roku, 48-letni mężczyzna podejrzany o zabójstwo byłej żony próbował ukryć się przed organami ścigania. Do działań zaangażowali się wszyscy policjanci z lubińskiej komendy. Przez dwa dni funkcjonariusze pracowali nad tą sprawą praktycznie bez przerwy, sprawdzając między innymi każdy, najmniejszy sygnał, który mógł przyczynić się do zatrzymania sprawcy. Prowadzono czynności zarówno operacyjne jak i z udziałem policjantów umundurowanych.

Intensywna praca policyjna zakończyła się dzisiaj, 21.05.br., wczesnym rankiem. Podejrzewany został zatrzymany w jednej z piwnic w Lubinie. Mundurowi ustalili również miejsce, gdzie mężczyzna porzucił swoją odzież oraz nóż, którym zaatakował ofiarę. Z zebranego w tej sprawie materiału dowodowego wynika, że sprawca z zimną krwią zamordował kobietę, kiedy ta wychodziła z mieszkania. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do zarzutu.

48-latek trafił do tymczasowego aresztu. Teraz grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)

