Spełniamy marzenie Patryka Data publikacji 21.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zawsze marzył, by zostać policjantem, ale najbardziej policyjnym pilotem. Niestety choroba pokrzyżowała te plany. Dziś jednak możemy choć na chwilę spróbować spełnić to marzenie. Patryk wraz ze swoją mamą Ewą gościli z wizytą na lotnisku „Warszawa Babice”, gdzie stacjonuje warszawska baza Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP. Jak myślisz, który policyjny śmigłowiec oczarował go najbardziej: Mi-8, Black Hawk S-70i a może najnowszy nabytek polskiej Policji Bell 407GXi?

25-letni Patryk jest osobą niepełnosprawną. Mimo poważnych problemów zdrowotnych wiele w nim radości i chęci czerpania z życia, ile się da. Od dziecka marzył, by być policjantem, a najbardziej policyjnym pilotem. Dla jego bliskich nie jest zaskoczeniem, że interesuje go policyjny sprzęt oraz praca mundurowych. Zawsze chętnie ze swoją mamą odwiedzał jednostki Policji w kraju i brał udział w policyjnych piknikach i festynach, gdzie mógł bezpośrednio poznać kulisy służby funkcjonariuszy. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, takie spotkania nie były możliwe.

Dlatego tak bardzo ucieszył się, gdy, przy okazji pobytu w Warszawie, mógł spotkać się z policyjnymi pilotami i mechanikami z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP oraz obejrzeć śmigłowce, które wykorzystywane są obecnie przez polską Policję.W trakcie wizyty poznał „kuchnię” pracy policyjnych lotników i mnóstwo ciekawostek związanych z tą formacją.

Z naszych obserwacji wynikało, że najbardziej zainteresował go policyjny Black Hawk S-70i. To w nim spędził najwięcej czasu i w nim powstało najwięcej pamiątkowych zdjęć. Teraz do domu zabierze nie tylko wspomnienia, zdjęcia i film z wizyty, ale i drobne upominki przygotowane przez policjantów specjalnie dla niego, w tym m.in. naszywki na mundury polskich lotników czy okulary VR, które pozwalają wejść w świat trójwymiarowej rozrywki przy pomocy telefonów komórkowych z systemem Android lub iOS. Dzięki nim, oglądając filmy stworzone w ramach kampanii #JestAkcja, będzie mógł w domowym zaciszu zajrzeć tam, gdzie do tej pory dla zwykłego śmiertelnika było to niemożliwe, np.: na poligon z pilotami policyjnego Black Hawka czy też z kontrterrorystami wziąć udział w ćwiczeniach policyjnych i choć na chwilę przypomnieć sobie spotkanie z prawdziwymi policjantami.

Patrykowi życzymy dużo zdrowia, a jego Mamie wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności!

Jeśli chcecie tak jak Patryk dowiedzieć się więcej o policyjnym lotnictwie, to koniecznie obejrzyjcie nasz #LivezPolicją – zostań policyjnym lotnikiem.

tekst mł. insp. Anna Kędzierzawska

foto Andrzej Chyliński

film sierż. Tomasz Lis