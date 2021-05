Błyskawiczna akcja zatrzymania porywacza Data publikacji 23.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji pabianickich policjantów zatrzymano mężczyznę podejrzanego o uprowadzenie kobiety. 28-latek usłyszał zarzut pozbawienia wolności. Odpowie również za posiadanie środków odurzających. Za popełnione czyny grozi mu kara do 5 lat więzienia.

17 maja 2021 roku około godziny 9.00 dyżurny pabianickiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że zagrożone jest życie i zdrowie kobiety. Do dramatycznych chwil doszło na ulicy Siennej w Pabianicach. 28-letni mężczyzna wbrew woli kobiety pozbawił ją wolności i siłą wciągnął do swojego samochodu. Kobieta wyraźnie potrzebowała pomocy, szarpała się i wzywała Policję. Świadek zdarzenia zadzwonił na telefon alarmowy i zgłosił interwencję. Policjanci błyskawicznie wszczęli alarm. Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza. Zmobilizowano wszelkie możliwe siły i środki, aby jak najszybciej ustalić miejsce pobytu porywacza i jego ofiary. W ciągu godziny funkcjonariusze namierzyli sprawcę. Policjanci zauważyli samochód napastnika stojący na ulicy Waltera Janke w Pabianicach. Wewnątrz pojazdu siedział zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Okazało się, że oboje się znali i doszło między nimi do nieporozumienia. Mężczyzna został zatrzymany, a kobiecie udzielono niezbędnej pomocy medycznej. Interweniujący policjanci zabezpieczyli w samochodzie 28-latka dwie jednostki broni. Ponadto w aucie i w mieszkaniu napastnika ujawniono znaczną ilość środków odurzających. Mężczyzna usłyszał zarzuty pozbawienia wolności i posiadania środków odurzających. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / wsz)