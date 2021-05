Razem pomóżmy Mai Data publikacji 23.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubartowscy policjanci włączyli się w akcję pomocy chorej Mai. Dziewczynka choruje na ostrą białaczkę limfatyczną. Leczenie 7-latki przekracza możliwości finansowe rodziny. Lubartowscy policjanci przekazali maskotkę lubartowskiej komendy - sierżanta Lamparta na licytację na rzecz chorej dziewczynki. Zwycięzca licytacji przekazał pluszaka Mai. Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce!

Maja urodziła się jako zdrowa dziewczynka. Od roku jej drugim domem jest szpital w którym leczona jest specjalistycznie. Maja zachorowała na ostrą białaczkę limfatyczną. Leczenie dziewczynki przekracza możliwości finansowe jej rodziny, która jednak nie poddaje się i robi wszystko, aby zapewnić 7-latce powrót do normalnego życia. Obecnie trwa oczekiwanie na przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Prowadzona jest także zbiórka na leczenie Mai specjalistyczną nową terapią CAR-T. To nowoczesne leczenie polegające na pobraniu pacjentowi komórek, a następnie “przeprogramowaniu” ich w taki sposób, aby nauczyły się atakować i zwalczać komórki nowotworowe. Niestety terapia nie jest refundowana, a jej koszt to niemal 1,4 mln złotych! Przeszczep szpiku może nastąpić w każdej chwili i też w każdej chwili może okazać się, że Maja musi rozpocząć terapię CAR-T.

Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Lubartowie przekazał na licytację sierżanta Lamparta - pluszową maskotkę Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. Zwycięzca licytacji przekazał maskotkę małej Mai. Zachęcamy do wsparcia dziewczynki: sie pomaga zycie mai

starszy sierżant Jagoda Stanicka