13-latka wpadła do Wisły Data publikacji 24.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Spacerująca w niedzielę po betonowej ostrodze dziewczynka, poślizgnęła się i wpadła do rzeki. Silny nurt fali wezbraniowej zabrał ze sobą trzynastolatkę. Dziewczynka może mówić o dużym szczęściu, gdyż nurt rzeki zepchnął ją na pobliską wyspę. Patrol Policji wodnej udzielił jej pomocy i przekazał rodzicom. Policja rzeczna apeluje o ostrożność nad Wisłą. Po intensywnych opadach, poziom wód znacznie się podniósł. Fala kulminacyjna dotrze do Warszawy w czwartek.

Około godziny 13.40 policjanci pełniący niedzielną służbę na wodzie, (23.05.2021 r.) otrzymali informację o osobie w wodzie niedaleko mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Świadkowie zdarzenia wskazali dziewczynkę znajdującą się na pobliskiej wyspie. Po dotarciu do trzynastolatki okazało się, że spacerująca po betonowej ostrodze dziewczynka poślizgnęła się i wpadła do wody. W weekend przez Warszawę przechodziła akurat fala wezbraniowa po intensywnych opadach deszczu. Nurt rzeki pociągnął dziewczynkę i wcisnął na pobliską wysepkę. Po spłynięciu z dzieckiem na brzeg, załoga ratownictwa medycznego udzieliła jej niezbędnej pomocy, a chwilę później z komisariatu odebrał ją tata.

Dziewczynka po powrocie do szkoły powinna przestrzec swoich kolegów i koleżanki – nieostrożny spacer nad wodą może zakończyć się tragicznie. Betonowe ostrogi to budowle wodne. Przebywanie na nich jest szczególnie niebezpieczne. Stromo zakończone i usypane kamieniami ich główki utrudniają, a wręcz uniemożliwiają wyjście z wody. Tym bardziej, gdy woda w Wiśle jest wysoka, a nurt silny. W ostatnich dniach poziom wody w rzece wzrasta. W weekend dotarła do nas fala wezbraniowa, a na jej kulminacyjny poziom możemy oczekiwać w czwartek.

Mieszkańcy Warszawy nie muszą obawiać się fali wezbraniowej. Według prognoz nie przekroczy ona stanu ostrzegawczego. Te kilkadziesiąt centymetrów wody wiecej nie da zagrożenia powodziowego, o czym zapewnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

(KSP / mw)