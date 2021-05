Zatrzymani sprawcy pobicia ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 24.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie dwaj podejrzani, którzy śmiertelnie pobili 36-letniego mieszkańca Suwałk. Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 maja br. 36 i 37-latek usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, z tym, że starszy z nich w warunkach recydywy. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności, a w warunkach recydywy może być ona zwiększona o połowę.

O tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w nocy z 13 na 14 maja 2021 r. w Suwałkach na Osiedlu Północ, powiadomiono dyżurnego suwalskiej komendy w piątek tuż przed godziną 1:00. Załoga karetki pogotowia została wezwana do leżącego na chodniku mężczyzny. Pomimo udzielenia pomocy medycznej pacjent zmarł. Mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentów, więc jego tożsamość była nieznana. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z suwalskiej komendy. Jeszcze tego samego dnia śledczy ustalili tożsamość denata. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Suwałk. Zebrane dowody, w tym analiza monitoringu, pozwoliły ustalić przebieg zdarzenia i wytypować podejrzanych o śmiertelne pobicie mężczyzny. Napastnicy najpierw przewrócili swoją ofiarę na ziemię, po czym wielokrotnie kopali go, głównie po głowie.

Kryminalni zatrzymali 36-latka w jego miejscu pracy. Kolejnego dnia w ręce mundurowych wpadł 37-latek. Suwalczanie usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Starszy z nich usłyszał zarzut w warunkach recydywy. Za przestępstwo to kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności, a w warunkach recydywy może być ona zwiększona o połowę. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP w Białymstoku / mw)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 32.6 MB)