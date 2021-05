Policjanci błyskawicznie ewakuowali mieszkańców płonącego budynku Data publikacji 24.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Połańcu patrolując teren miejscowości Ruszcza, zauważyli pożar domu. O zdarzeniu poinformowali dyżurnego jednostki, który na miejsce pożaru wezwał Straż Pożarną. Narażając własne życie i zdrowie mundurowi weszli do środka płonącego budynku, skąd ewakuowali pięciu lokatorów, a także pomogli wynieść najpotrzebniejsze rzeczy.

Wczoraj (23.05.2021 r.) kilka minut przed godziną 4.00 nad ranem połanieccy policjanci, patrolując teren miejscowości Ruszcza w pewnym momencie zauważyli, że niedaleko nich pali się dom. W trakcie dojazdu na miejsce za pośrednictwem drogi radiowej mundurowi powiadomili dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie o pożarze, który następnie powiadomił straż.

Nie bacząc na niebezpieczeństwo sierżant sztabowy Marcin Grabka i posterunkowy Karol Kochanowski weszli do wnętrza płonącego budynku, gdzie w środku znajdowało się pięć osób nieświadomych tego co się dzieje. Mundurowi pomogli mieszkańcom opuścić dom, a następnie wrócili do płonącego budynku, by wynieść najpotrzebniejsze rzeczy oraz dokumenty ewakuowanych osób. Jeden z policjantów z uwagi na to, że nie było możliwości wyniesienia butli z gazem, zakręcił jego dopływ.

Kilka minut po przeprowadzonej przez mundurowych akcji ratunkowej, na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej oraz pogotowie ratunkowe.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów żadna z osób nie ucierpiała w tym zdarzeniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie w instalacji elektrycznej.

(KWP w Kielcach / kp)