Poród zaczął się w godzinach szczytu i w miejskim korku. Policjanci pomogli dojechać do szpitala na czas Data publikacji 24.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant rozpoczynając kolejną służbę nigdy nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie jej przebieg, bo jak mawiają policjanci – każda służba jest inna. Po raz kolejny przekonali się o tym funkcjonariusze olsztyńskiej drogówki, którzy pomogli dotrzeć do szpitala rodzącej kobiecie przez zatłoczone ulice miasta.

W ubiegły czwartek (20.05.2021) w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego na al. Sikorskiego w Olsztynie, do stojących w korku policjantów z drogówki podjechał kierujący skodą, który poinformował ich, że wiezie do szpitala swoją żonę, która miała zaawansowane bóle porodowe. Mężczyzna obawiał się, że przez utrudnienia w ruchu drogowym nie zdąży dowieźć żony na czas na porodówkę. Policjanci z olsztyńskiej drogówki natychmiast podjęli decyzję o udzieleniu pomocy parze w bezpiecznym i szybkim dotarciu do szpitala. Funkcjonariusze włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, nakazali kierowcy jechać za radiowozem i w ten sposób – unikając popołudniowych korków – pilotowali skodę przez zatłoczone ulice Olsztyna. Już po chwili kobieta trafiła do szpitala, gdzie została przekazana pod opiekę personelu medycznego.

Na poniższym filmie, rozpoczynającym się planszą z napisem Komenda Miejska Policji w Olsztynie, widoczny jest zarejestrowany przez kamery ITS przejazd ulicami Olsztyna radiowozu (z włączonymi sygnałami świetlnymi) i pilotowanego samochodu. Samochody przejeżdzają przez skrzyżowania oraz pomiędzy innymi autami. Film konczy plansza z napisem Komenda Miejska Policji w Olsztynie.

Film Przejazd radiowozu oraz pilotowanego samochodu osobowego ulicami Olsztyna Opis filmu: Przejazd radiowozu oraz pilotowanego samochodu osobowego ulicami Olsztyna Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Przejazd radiowozu oraz pilotowanego samochodu osobowego ulicami Olsztyna (format mp4 - rozmiar 20.09 MB)

(aj/tm)