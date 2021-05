Kobieta podziękowała dzielnicowemu za udzielenie pomocy

Dzielnicowy aspirant Mariusz Romanowski otrzymał podziękowanie od mieszkanki miasta za swoje zaangażowanie. Suwalczanka zwróciła się do niego z prośbą o pomoc, gdyż jej dorosły syn miał poważne obrażenia nogi i nie chciał pojechać do szpitala. Wystarczyła tylko rozmowa z dzielnicowym, by mężczyzna zmienił zdanie i zgodził się na udzielenie pomocy medycznej. 45-latek trafił pod opiekę lekarzy. Podziękowania od mieszkańców są dla policjantów najwyższym wyrazem uznania dla ich codziennego trudu.