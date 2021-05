Podziękowanie dla policjantów za okazaną pomoc Data publikacji 24.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ludzie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Niektóre rozwiązania są proste . Wystarczy jedynie odrobina dobrych chęci. Są i takie, które wymagają zachowania zimnej krwi co w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia własnych dzieci jest bardzo trudne. Udzielone przez policjantów wsparcie kobiecie jadącej do szpitala z małym dzieckiem spotkało się z jej wdzięcznością wyrażoną w liście skierowanym do kutnowskiego komendanta. Cieszymy się, że wszystko dobrze się skończyło.

Kobieta jadąca do szpitala ze swoim synkiem, który prawdopodobnie połknął skuwkę, zatrzymała się widząc policjantów ruchu drogowego kontrolujących samochody i poprosiła o pomoc. Mundurowi wezwali od razu pogotowie na miejsce, kontrolując cały czas stan zdrowia dziecka. Karetka pojawiła się na miejscu bardzo szybko i dzięki temu chłopiec razem z mamą mogli bezpiecznie trafić do szpitala. Mundurowi w tym czasie zabezpieczyli samochód kobiety i przekazali go mężowi.

(KWP w Łodzi / mw)