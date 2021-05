Policjantki udzieliły pomocy starszemu mężczyźnie, który zasłabł na przystanku Data publikacji 24.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend policjantki ze Sztumu udzieliły pierwszej pomocy przedmedycznej 73-latkowi, który zasłabł na przystanku autobusowym. Policjantki wezwały na miejsce pogotowie. Mężczyzna po powrocie ze szpitala do domu przyszedł do sztumskiej komendy z kwiatami, które wręczył policjantkom dziękując za udzieloną mu pomoc.

W miniony piątek, 21.05.2021 r., policjantki z Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sztumie patrolując ulice miasta zauważyły kobietę, która wzywała pomocy. Okazało się, że na przystanku zasłabł mężczyzna. Policjantki natychmiast zatrzymały radiowóz i pobiegły do poszkodowanego. 73-letni mieszkaniec Gościszewa czekając na autobus, nagle źle się poczuł i zasłabł. Policjantki udzieliły mu pierwszej pomocy przedmedycznej i powiadomiły pogotowie ratunkowe.

Wezwani na miejsce ratownicy medyczni przewieźli mężczyznę do szpitala. Starszy Pan po przeprowadzonych badaniach został zwolniony do domu. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia przyszedł do sztumskiej komendy z kwiatami dla policjantek, które wręczył w podziękowaniu za udzieloną mu pomoc.

Policjanci życzą 73-latkowi dużo zdrowia.

(KWP w Gdańsku / mw)