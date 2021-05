Sprawca czynnej napaści na policjanta zatrzymany Data publikacji 24.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca Grudziądza, podejrzewanego o czynną napaść na policjanta. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 10 lat za kratkami.

Od ponad tygodnia policjanci poszukiwali 35-letniego mieszkańca Grudziądza, który był podejrzany o dokonanie czynnej napaści na funkcjonariusza, do której doszło ponad tydzień temu na terenie Grudziądza. Podczas próby zatrzymania mężczyzn będących w samochodzie, którym mogły poruszać się osoby uczestniczące w zuchwałej kradzieży kasetki pieniędzy ze sklepu, kierowca wytypowanego auta, pomimo poleceń wydawanych przez policjanta ruszył, potrącając funkcjonariusza. Policjant oddał kilka strzałów. Pomimo tego kierowca nie reagując na polecenia odjechał. Auto, którym poruszali się uciekający znaleziono tego samego dnia na obrzeżach miasta. Dwie osoby w związku z tą sprawą są już aresztowane. Kierujący, który potrącił policjanta przez cały ten czas się ukrywał.

Do zatrzymania doszło w niedzielę (23.05.2021 r.) we wczesnych godzinach rannych na terenie Grudziądza. Wspólna akcja kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Grudziądza doprowadziła do zatrzymania 35-latka. W związku z obrażeniami, które posiadał zatrzymany najpierw przewieziony został do szpitala, skąd po konsultacji lekarskiej, trafił do policyjnej celi.

Dzisiaj (24.05) został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz zarzuty m.in. udziału w zuchwałej kradzieży.

Mężczyźnie grozi teraz kara do 10 lat pobawienia wolności. Prokurator wobec 35-latka skierował do sądu wniosek o aresztowanie.

(KWP w Bydgoszczy / kp)