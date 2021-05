Odzyskano skradzioną naczepę wartą 200 tys. zł Data publikacji 25.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy i sulęcińscy policjanci odzyskali utraconą naczepę wraz z towarem o wartości 200 tysięcy złotych, a także zatrzymali sprawców przestępstwa praktycznie na gorącym uczynku. Obaj zatrzymani, mieszkańcy województwa warmińsko - mazurskiego muszą liczyć się z karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Na początku maja br., dyżurny sulęcińskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o kradzieży naczepy wraz z towarem, do której doszło na jednym z parkingów w gminie Torzym. Złodzieje wykorzystali czas, w którym nie była ona podczepiona pod ciągnik siodłowy. Policjanci natychmiast ruszyli do działania. Priorytetem było zabranie jak największej ilości informacji z miejsca popełnienia przestępstwa. Jednocześnie, funkcjonariusze stanowiska kierowania, byli już na łączach z właścicielem firmy transportowej. Dobra synchronizacja i współpraca pozwoliła na ustalenie jej aktualnego położenia. Jak wynikało z odczytów, znajdowała się ona w okolicach Olsztyna. Dyżurny jednostki przy wsparciu swojego pomocnika, przez cały czas koordynował czynności policjantów na miejscu, był w stałym kontakcie z pokrzywdzonym, a do tego łączył się już telefonicznie z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze zlokalizowali drogę, na której znajdowała się naczepa, gdzie następnie skierowani zostali olsztyńscy policjanci. Już po kilku minutach zakończyli oni podróż wyraźnie zaskoczonego kierowcy ciężarówki oraz jego pasażera. Na nic zdała się zmiana tablic rejestracyjnych skradzionej naczepy. Sprawdzenie numeru VIN było już praktycznie tylko formalnością. System od razu wskazał status „utracony”. Pojazd wraz z towarem, który stanowiły artykuły tekstylne został zabezpieczony. 37-letni kierowca i jego 44-letni pasażer, ujęci praktycznie na gorącym uczynku, już z kajdankami na rękach zostali przetransportowani do sulęcińskiej jednostki, gdzie usłyszeli zarzuty przywłaszczenia mienia.

Stając przed wymiarem sprawiedliwości, obaj mieszkańcy województwa warmińsko - mazurskiego muszą liczyć się z karą do 5 lat pozbawienia wolności. Wartość odzyskanej naczepy wraz z towarem, oszacowana została na kwotę niemal 200 tysięcy złotych.

(KWP w Gorzowie/ mw)

