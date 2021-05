Międzynarodowa Kampania „Check before you chat – The 5-step Dance Challenge” Data publikacji 25.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Polska Policja obok innych 22 krajów zrzeszonych w fundacji Amber Alert Europe włączyła się w zainicjowaną przez tę organizację międzynarodową kampanię „Check before you chat – The 5-step Dance Challenge” (Sprawdź, zanim zaczniesz rozmowę – wyzwanie 5 tanecznych kroków”), poświęconą uwodzeniu nieletnich w sieci. Kampania, której finał zaplanowano na 25 maja 2021 r. przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, skierowana jest przeciwko zjawisku uwodzenia i wykorzystywania dzieci w sieci (online grooming).

Pandemia, to okres szczególnie sprzyjający regularnemu spędzaniu przez nasze najmłodsze pokolenie, wielu godzin w wirtualnym świecie. Uwodziciel używa fałszywej tożsamości i umiejętnie buduje więź z dzieckiem aby potem je wykorzystać. Ukryte przesłanie, które stoi za kampanią „The 5-Step Dance Challenge”, to uświadomienie dzieciom oraz ich dorosłym rodzicom/opiekunom, że na pozór niewinne etapy relacji nawiązanej z nieznajomym w sieci, w rzeczywistości mogą stanowić dla dziecka poważne zagrożenie.

Plakat nr 1: Kroki podejmowane przez uwodziciela. Wyzwanie pięciu tanecznych kroków przeciwko uwodzeniu w sieci (online grooming). #Sprawdź, zanim wdasz się w rozmowę.

Rozpowszechnione przez znanych influenserów na popularnej aplikacji TikTok wyzwanie 5 tanecznych kroków rzucone młodym ludziom, w rzeczywistości symbolizuje 5 etapów uwodzenia online. Tekst piosenki skomponowanej specjalnie na potrzeby kampanii zawiera podwójne znaczenie: „To nie jest piosenka o miłości. To piosenka o stawaniu się ofiarą. To nie jest tylko 5 tanecznych kroków. To 5 kroków uwodzenia w sieci. Sprawdź, zanim wdasz się w rozmowę”.

Opisywane etapy uwodzenia to:

Zaprzyjaźnienie się - uwodziciel zaczyna od nawiązania znajomości z dzieckiem, często podszywając się pod jego rówieśnika. Tworzenie związku – poprzez flirtowanie, prawienie komplementów, umiejętnie prowadzoną rozmowę, uwodziciel stara się zamienić przyjaźń w głębszą relację. Dzielenie się tajemnicami – zadając pytania dotyczące dziecka relacji z rodzicami, sposobu spędzania czasu, itp. uwodziciel zdobywa potrzebne mu informacje. Izolacja/wyłączność – na bazie uzyskanych informacji i zdobytego zaufania uwodziciel izoluje dziecko od przyjaciół, rodziny, grupy wsparcia. Wejście w intymność – wprowadzenie znajomości na bardzo intymny etap – oswajanie dziecka ze sferą seksu, wmawianie, że rozmowy o seksie to nic złego.

Plakat nr 2: Wyzwanie pięciu tanecznych kroków skierowane przeciwko uwodzeniu w sieci. Sprawdź, zanim wdasz się w rozmowę (upewnij się z kim rozmawiasz).

Plakat nr 3: Kroki podejmowane przez uwodziciela. Sprawdź, zanim wdasz się w rozmowę

(upewnij się z kim rozmawiasz)

Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat zjawiska uwodzenia małoletnich w sieci i jego konsekwencji. Wyzwanie 5 Steps Challenge ma uświadomić dorosłym złudność przekonania, że kiedy ich dziecko jest w domu, często obok nich, to jest bezpieczne. Dzieciom i nastolatkom ma natomiast pokazać, że osoba poznana w sieci nie zawsze jest tym, za kogo się podaje.

Oczekiwane efekty związane z kampanią to nie tylko zwrócenie uwagi na to nieuchwytne gołym okiem zagrożenie, ale również zachęcenie rodziców/opiekunów oraz dzieci do szerszej edukacji na temat omawianego problemu.

(CPOZ KGP / mw)