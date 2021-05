Podziękowania dla białostockich policjantów Data publikacji 25.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj "... Bardzo szybko otrzymałem pomoc około 15 minut. Naprawili na miejscu, eskortowali mnie do domu. Odjechali wówczas, jak się upewnili, że jestem bezpieczny."

Dyżurny białostockiej komendy 10 maja br. w południe, odebrał zgłoszenie, że na jednej z ulic w Czarnej Białostockiej, mężczyzna potrzebuje pomocy. Z przekazanej policjantowi relacji wynikało, że niepełnosprawnemu mieszkańcowi tej miejscowości z elektrycznego wózka inwalidzkiego odpadło koło i nie może się ruszyć od około godziny. Mężczyznę w Czarnej Białostockiej znaleźli policjanci z białostockiego oddziału prewencji. Mundurowi założyli koło w taki sposób, by móc mężczyznę odwieźć do domu. Tam, pozostawili go pod opieką syna. Kilka dni później otrzymali list.

(KWP w Białymstoku / kp)