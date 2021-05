Policjanci w dniu wolnym od służby zatrzymali sklepowego złodzieja Data publikacji 25.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się zawsze, nawet w czasie wolnym od służby. Dowiedli tego funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, którzy będąc po służbie, zatrzymali sprawcę kradzieży sklepowej. Dzięki natychmiastowej reakcji jaworskich stróżów prawa, złodziej stanie teraz przed sądem i poniesie konsekwencje swojego działania.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 17.00. Dwóch funkcjonariuszy Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, wchodząc do jednego ze sklepów zauważyło znanego im „marketowego złodzieja”, który zdenerwowany widokiem policjantów szybkim, krokiem opuścił sklep.

Mundurowych zainteresował plecak, który mężczyzna miał przy sobie. Znając bowiem schemat jego wcześniejszych kradzieży, gdzie z plecakiem wyładowanym po brzegi sklepowym asortymentem mężczyzna wychodził z marketów, jak by nigdy nic, policjanci podeszli do niego, aby sprawdzić zawartość plecaka. Okazawszy legitymacje służbowe funkcjonariusze poprosili o otwarcie bagażu. Policyjny nos nie zawiódł. Okazało się bowiem, że sprawca wyniósł ze sklepu kuchenny blender. O zdarzeniu policjanci powiadomili dyżurnego jaworskiej jednostki, który przysłał na miejsce patrol dzielnicowych. Funkcjonariusze zatrzymali złodzieja i doprowadzili go do jednostki policji.

Jak się okazało to nie jedyne kradzieże, jakich dopuścił się jaworzanin. Policjanci udali się do obsługi sklepu, gdzie na monitoringu sprawdzono, iż 41-latek tego samego dnia, kilka razy odwiedził market, jednak nie w celach zakupowych, a po to, by ukraść w plecaku sklepowy towar.

Dzięki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji mundurowych z Jawora blender warty 130 zł został odzyskany i wrócił na sklepowe półki, a sprawca wkrótce usłyszy zarzuty.

Za czyn, którego się dopuścił, zatrzymany mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.