Uwaga! Zaginął mężczyzna

Policjanci z Dzierżoniowa prowadzą poszukiwania starszego mężczyzny. Ze złożonego zawiadomienia wnika, że we wtorek 18 maja 2021 roku około godziny 11.00, 72-letni Janusz Batóg opuścił swoje miejsce zamieszkania na terenie Bielawy i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną oraz nie powrócił do miejsca zamieszkania. Osoby posiadające informacje co do miejsca przebywania starszego mężczyzny, proszone są o kontakt z policjantami.