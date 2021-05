Wybił szybę w komisariacie, bo chciał trafić do więzienia Data publikacji 25.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali poszukiwanego 29-letniego mieszkańca Lublina, który przyszedł na komisariat i wybił szybę. Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że rzucił kamieniem, bo chce iść „siedzieć”. Dzisiaj usłyszy zarzuty uszkodzenia mienia, a następnie zostanie przewieziony do zakładu karnego, gdzie ma do odbycia zaległą karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Dzisiejszej nocy do 3. komisariatu Policji zgłosił się 29-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna od razu stwierdził, że rzucił kamieniem w jedną z szyb budynku, bo chce iść do więzienia. 29-latek był trzeźwy. Został zatrzymany. Dodatkowo w trakcie czynności okazało się, że jest poszukiwany listem gończym wydanym przez warszawski sąd. Mężczyzna miał do odbycia karę 3 miesięcy więzienia za wcześniejsze przestępstwa. Był już karany za oszustwa, kradzieże i włamania.

Dzisiaj, 25.05.2021 r., do swojej kartoteki dołoży kolejne zarzuty związane z uszkodzeniem mienia. Wstępne straty oszacowano na kilkaset złotych. Za to przestępstwo może mu grozić do 5 lat więzienia.

(KWP w Lublinie/ mw)