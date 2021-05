Trzy miesiące aresztu dla sprawcy czynnej napaści na policjanta Data publikacji 25.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na trzy miesiące tymczasowo do aresztu trafił 35-latek podejrzany o czynną napaść na policjanta. Mężczyzna, podobnie jak zatrzymani wcześniej jego dwaj kompani, usłyszał także zarzut zuchwałej kradzieży pieniędzy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Do czynnej napaści na policjanta doszło w nocy, 14.05.2021 r. Policjanci podjęli wówczas czynności wobec dwóch mężczyzn siedzących w zaparkowanym pojeździe. Mundurowi podejrzewali, że samochodem tym mogą poruszać się osoby uczestniczące w zuchwałej kradzieży pieniędzy ze sklepu na terenie Grudziądza. Podczas próby ich zatrzymania kierowca auta gwałtownie ruszył, potrącając policjanta. Podczas ucieczki mężczyzn funkcjonariusz oddał kilka strzałów, pomimo tego sprawcom udało się uciec. Krótko po napadzie w związku z tą sprawą zatrzyman o dwie osoby. Sąd zdecydował o ich aresztowaniu. Kierujący, który potrącił policjanta przez cały ten czas się ukrywał.

W niedzielę, 23.05.2021 r., we wczesnych godzinach rannych, wspólna akcja kryminalnych z Grudziądza i policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, doprowadziła do zatrzymania poszukiwanego 35-latka. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.

Wczoraj, 24.05.2021 r., został on doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza Policji oraz zarzuty dotyczące popełnienia innych przestępstw. Jeszcze tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, odbyło się posiedzenie sądu, na którym zadecydowano, że podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / mw)