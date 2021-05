Policjant w podróży poślubnej zatrzymał na autostradzie pod Szczecinem pijanego kierującego Data publikacji 25.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci wielokrotnie udowadniają, że na służbie jest się 24 godziny na dobę – sierżant Szymon Witt jadąc wczoraj w podróż poślubną zatrzymał na autostradzie A6 pijanego kierowcę. Policjant uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu mężczyźnie i poczekał na przyjazd policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Zatrzymanym okazał się 55-letni obywatel Ukrainy, który miał w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu!

W ubiegłą sobotę, 22.05.2021 r., sierżant Szymon Witt z I Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zielonogórskiej komendy złożył bardzo ważną przysięgę - przysięgę małżeńską swojej żonie Martynie. Wczoraj, 24.05.2021 r., po południu, młoda para wyruszyła w swoją podróż poślubną nad Bałtyk. Ale jak się okazało, podróż zaczęła się z przygodami… Około godziny 16.00 na autostradzie A6 pod Szczecinem sierżant Szymon Witt zauważył dziwnie poruszający się samochód marki Volkswagen Passat. Pojazd zmieniał pasy, nie używał kierunkowskazów, zajeżdżał innym kierującym drogę zmuszając do hamowania - jazda była wyjątkowo niebezpieczna. Zielonogórski policjant, który ma ponad 6-letnie doświadczenie w służbie, zareagował natychmiast. Zbliżył się do tego samochodu, światłami dawał znać kierującemu, że ma zjechać na pas awaryjny.

Kierujący volkswagenem po około 200 metrach zatrzymał się na pasie awaryjnym. Sierżant Witt podszedł do samochodu i zauważył, że w środku jest tylko kierujący. Poprosił o opuszczenie szyby i zapytał czy mężczyzna dobrze się czuje, w odpowiedzi usłyszał niewyraźną bełkotliwą odpowiedź i poczuł silną woń alkoholu. W tym czasie żona policjanta dzwoniła na numer alarmowy 112 informując o zdarzeniu. Sierżant Witt przedstawił się i poinformował mężczyznę, że jest policjantem. Polecił mu zgasić silnik i wyjąć kluczyki ze stacyjki. Okazało się, że musiał zrobić to sam, jak również zaciągnąć hamulec ręczny, gdyż nietrzeźwy mężczyzna zdawał się nie rozumieć co mówi do niego policjant.

Po kilkunastu minutach na miejsce przyjechał patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Umundurowani policjanci wylegitymowali mężczyznę i sprawdzili stan trzeźwości. Kierującym okazał się 55-letni obywatel Ukrainy, który miał w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu! Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, a jego samochód zabrany przez pomoc drogową. Zielonogórski policjant natomiast został przesłuchany jako świadek. 55-latek odpowie za przestępstwo z artykułu 178a kodeksu karnego. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, obligatoryjnie zasądzona zostanie grzywna w wysokości minimum 5.000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Prawo jazdy mężczyzny zatrzymali już wczoraj szczecińscy policjanci.

Po takich „przygodach” sierżant Szymon Witt z żoną mogli kontynuować swoją poślubną podróż. Młodej parze składamy gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia.

(KWP w Gorzowie / mw)