Uciekał skradzioną z Niemiec mazdą. Po pościgu zatrzymany przez policjantów Data publikacji 26.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkość działania i współpraca policjantów ruchu drogowego i prewencji skutkowała odzyskaniem auta wartości blisko 110 tysięcy złotych. Mazda CX5 utracona została na terenie Niemiec. Za jej kierownicą siedział 44-latek, który po pościgu został zatrzymany do wyjaśnienia. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, wnioskował o jego areszt. Decyzją sądu mężczyzna spędzi najbliższe miesiące w areszcie.

W niedzielę (16 maja) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy kontrolując ruch na drodze krajowej, w miejscowości Dzikowo zauważyli nadjeżdżający od strony Gubina pojazd, którego postanowili skontrolować. Gdy policjant dał kierującemu znak do zatrzymania się, ten początkowo zwolnił, jednak zbliżając się do miejsca kontroli nagle przyspieszył. Mundurowi natychmiast ruszyli za nim w pościg, włączając sygnały dźwiękowe i świetlne. Informacja o sytuacji przekazana została dyżurnemu jednostki. Policjanci po chwili byli już za uciekającym mazdą, której kierowca mimo wydawanych mu poleceń do zatrzymania się, nie miał zamiaru zwolnić i kontynuował ucieczkę. Komunikat o prowadzonej trasie pościgu trafił także do patrolu prewencji, który w rejonie miejscowości Połupin zablokował drogę, uniemożliwiając kierowcy dalszą ucieczkę. Gdy pojazd zatrzymał się, policjanci niezwłocznie dobiegli do auta, a następnie po wyciągnięciu mężczyzny z pojazdu, obezwładnili go. Mundurowi, w toku czynności ustalili, że tablice rejestracyjne przyczepione do samochodu wskazują na inny pojazd zarejestrowany na terenie Polski, jednak samo auto nie widniało jako utracone. Ustalenia przekazane zostały za pośrednictwem dyżurnego krośnieńskiej komendy do Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, gdzie potwierdzono, iż pojazd został skradziony z terenu Niemiec i aktualnie trawą czynności w tej sprawie. Na miejsce przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny miejsc zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Pojazd marki Mazda CX5 pochodzący z kradzieży wartości blisko 110 tysięcy złotych został zabezpieczony do dalszych czynności procesowych, natomiast 44-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. W poniedziałek (17 maja) usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdu mazda, a także niezatrzymania się do kontroli drogowej. Sąd na wniosek Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim zastosował wobec 44-latka trzymiesięczny areszt. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

