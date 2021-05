Zatrzymani za wyłudzanie kredytów na cudze dane Data publikacji 26.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Otwoccy policjanci zatrzymali pięciu członków grupy wyłudzającej kredyty i pożyczki bankowe na cudze dane. Cała piątka zatrzymanych mężczyzn już usłyszała zarzuty dotyczące kilkudziesięciu oszustw. 40-letni lider grupy dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące podrobienia oraz ukrycia dokumentu tożsamości. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Pozostali, tzw. słupy zostali objęci policyjnym dozorem. Mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa.

Wyłudzenia kredytów i pożyczek na cudze nazwiska to problem, który w ostatnim czasie mocno przybiera na sile.

Otwoccy policjanci powołani do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją od stycznia ubiegłego roku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku pracowali nad sprawą oszustw. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że członkowie grupy korzystali z cudzych danych, które użyli do założenia przez internet rachunków bankowych. Następnie na te rachunki wpływały pieniądze z wyłudzonych kredytów i pożyczek w różnych bankach i parabankach. Doszło także do fałszowania dokumentacji, na podstawie której kredyty, bądź pożyczki mogły być udzielone. Wyłudzona gotówka była wypłacana w bankomatach lub przelewana na inne konto. Mężczyzna, który zgłosił się do otwockiej komendy dostał upomnienie o nieuregulowanych ratach kredytów i pożyczek na łączną kwotę około 30 tysięcy złotych. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że sprawcy mogli wykorzystać także dane innych osób, na które wyłudzili kilkadziesiąt kredytów i pożyczek z różnych banków i parabanków na kwotę łączną ponad 100 tysięcy złotych.

Z chwilą uzyskania informacji o kolejnym planowanym oszustwie kredytowym policjanci z referatu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją podjęli intensywne czynności, z wykorzystaniem zaawansowanych metod pracy operacyjnej, które doprowadziły do skutecznej realizacji sprawy. W zeszłym tygodniu, w zaplanowanej akcji zatrzymania członków grupy na terenie Warszawy, Ząbek i Legionowa wzięło udział kilkudziesięciu policjantów z otwockiej komendy oraz komisariatu w Karczewie i Józefowie. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych osób mających związek z oszustwami, funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, karty sim i podrobione dowody osobiste. Zatrzymani mężczyźni trafili do cel na komendzie.

Pięciu podejrzanych mężczyzn w wieku 30, 35, 40 i 42-lat usłyszało zarzuty dotyczące kilkudziesięciu oszustw. Wśród nich był 40-letni lider grupy, który dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące podrobienia oraz ukrycia dokumentu tożsamości. Mężczyzna decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Pozostali zatrzymani, tzw. słupy zostali objęci policyjnym dozorem. Za oszustwa, fałszowanie dokumentów i posługiwanie się nimi w instytucjach finansowych w celu wyłudzenia kredytów grozi im do 8 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(KSP / kp)