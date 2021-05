Ponad 5 kilogramów narkotyków nie trafi na rynek Data publikacji 26.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 5,5 kilograma narkotyków, w tym kokainę i marihuanę przechwycili jastrzębscy kryminalni. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 31 do 39 lat oraz 31-letnia kobieta. Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych, pozostałe osoby trafiły pod policyjny dozór.

Zatrzymani to mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju oraz mieszkanka Żor. Kryminalni znaleźli narkotyki podczas przeszukania kilku mieszkań. Środki zabronione znajdowały się między innymi w dobrze zakamuflowanym sejfie oraz piwnicy. Stróże prawa przejęli łącznie ponad 5,5 kilograma metaamfetaminy, kokainy, marihuany oraz substancje pochodne amfetaminy. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, gdzie usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch z nich, natomiast pozostali zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktowania się oraz zbliżania do osób, które powiązane są ze sprawą. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)