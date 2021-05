Policjanci zatrzymali podejrzanego o znieważenie miejsca spoczynku zmarłych

Łomżyńscy kryminalni zatrzymali podejrzanego o uszkodzenie trzech pomników i znieważenie miejsca spoczynku zmarłych. Do zdarzenia doszło na ,,starym" cmentarzu w Łomży. Okazało się, że wandal, który skakał po nagrobkach i rzucał w nie zniczami to 36-letni mieszkaniec Łomży. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.