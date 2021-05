Pracowity dzień dla policyjnych wodniaków - dwie sytuacje, w których zagrożone było życie ludzkie Data publikacji 26.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Wodnego we Wrocławiu w ciągu jednego dnia dwukrotnie interweniowali w sytuacjach zagrożenia życia. Pierwsze zdarzenie dotyczyło 14-latka, którego łódź wywróciła się na rzece, a on sam z trudem utrzymywał się nad lustrem wody. Druga sytuacja, to skok młodego mężczyzny z mostu do Odry i próba odebrania sobie życia. W obu zdarzeniach pomocy udzielili policyjni wodniacy, którzy pełnili służbę na rzece. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 25 maja br. pełnili służbę na rzece Odra. Około godziny 17.00 zauważyli w okolicy ul. Wyspiańskiego łódź wioślarską wywróconą do góry dnem a obok niej osobę, która z trudem utrzymywała się nad lustrem wody. Policjanci natychmiast podjęli akcję ratunkową i wciągnęli młodego mężczyznę na pokład służbowej łodzi. Okazało się, że jest to 14-latek. Nastolatkowi udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabezpieczono wywróconą łódź wioślarską. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

W innej sytuacji, która wydarzyła się również 25 maja br., około godz. 12.20, policjanci z Komisariatu Wodnego uzyskali informację z której wynikało, że z Mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu do Odry skoczył nieznany mężczyzna.

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się w rejon mostu. Po około 2 minutach, będący na miejscu policjanci zauważyli mężczyznę wychodzącego na brzeg. Po dopłynięciu poszkodowany krzyczał, że chce popełnić samobójstwo. Człowiek ten był skrajnie wycieńczony i w głębokiej hipotermii. Policjanci zaopiekowali się nim i zadbali o to, żeby mężczyzna nie próbował ponownie skoczyć do wody. Z uwagi na stromy brzeg, funkcjonariusze przetransponowali 25-latka w inne miejsce i przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego.

Pamiętajmy, że jeżeli widzimy sytuację, w której zagrożone jest czyjeś życie i zdrowie, to powiadommy o tym jak najszybciej odpowiednie służby lub Policję - dzwoniąc na numer alarmowy 112.

(KWP we Wrocławiu / mw)