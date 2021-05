Policjanci zabezpieczyli podrobioną odzież wartą blisko 1 mln zł Data publikacji 26.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Poznańscy policjanci zabezpieczyli odzież z podrobionymi znakami towarowymi o wartości blisko 1 miliona złotych. W związku z przestępczą działalnością zatrzymali 6 osób, które usłyszały zarzuty. Za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi kara więzienia nawet do lat 5.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu nieustannie prowadzą działania skierowane przeciwko nieuczciwym handlarzom. Tylko w ostatnim czasie zabezpieczyli towar o wartości blisko 1 miliona złotych i zatrzymali 6 osób.

Pierwsza sprawa miała swój początek 18 marca br. Policjanci zajmujący się wykrywaniem wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi ustalili osoby, które sprzedawały rzeczy za pośrednictwem portali aukcyjnych. Tego dnia funkcjonariusze weszli do magazynów na terenie Skórzewa, Przeźmierowa oraz Poznania i zatrzymali 4 osoby, w tym trzech mężczyzn i kobietę w wieku od 33 do 35 lat.

Z posiadanych przez funkcjonariuszy informacji wynikało, że do sprzedaży oferowane były towary, których wątpliwa jakość oraz niska cena mogły wskazywać na to, że naniesione na nich znaki towarowe znanych światowych producentów nie są autentyczne.

W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli torebki oraz markową odzież z podrobionymi znakami towarowymi na łączną kwotę blisko 500 tys. złotych.

Kolejne zatrzymania osób, trudniących się nieuczciwym handlem miały miejsce 14 maja br. Tym razem funkcjonariusze ustalili dwie osoby, które sprzedawały ubrania na terenie całej Wielkopolski. Okazało się, że kobieta i mężczyzna handlowali ubraniami na targowisku m.in. w miejscowości Lwówek, gdzie funkcjonariusze zabezpieczyli towar o łącznej wartości 500 tys. złotych.

46-latka i 49-latek usłyszeli zarzuty za wprowadzanie do obrotu wyrobów z zastrzeżonymi znakami towarowymi. Grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet więzienia do lat 5. Decyzją sądu małżeństwo otrzymało dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.

(KWP w Poznaniu / mw)

