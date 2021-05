Obrabowali dom w Sieprawiu i skradli mienie o łącznej wartości 300 tys. złotych Data publikacji 26.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Skradzione samochody, pieniądze, biżuteria i sprzęt elektroniczny. W domu nietrzeźwy i pobity mężczyzna, który miał pilnować dobytku. Taką sytuację zastali poszkodowani zanim wezwali Policję. Myśleniccy kryminalni rozwikłali sprawę, a znaczna część skradzionych rzeczy powróciła do właścicieli.

4 maja br. przyjęto zgłoszenie od 43-letniej mieszkanki gminy Siepraw, że w jej domu doszło do włamania i kradzieży. Łupem sprawców padły dokumenty, pieniądze, biżuteria i sprzęt elektroniczny oraz dwa samochody – marki Opel i Mercedes. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła około 300 tys. zł. W czasie zdarzenia gospodarzy nie było w domu, opiekował się nim 58-letni znajomy. Mężczyzna, który opiekował się domem twierdził, że z uwagi na sporą ilość wypitego alkoholu niewiele pamięta, ale prawdopodobnie został pobity – wskazują na to obrażenia twarzy, a przestępcy wykorzystując jego bezbronność złupili majątek, nad którym sprawował pieczę. Sprawdzenie 58-letniego mężczyzny w policyjnych systemach wskazało, że nie powinien on znajdować się w tym domu, a … w zakładzie karnym, gdzie wkrótce został przewieziony, aby odbyć zaległą karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe.



Sprawą kradzieży zajęli się myśleniccy kryminalni, którzy każdego dnia byli o krok bliżej do rozwiązania zagadki. W toku czynności operacyjnych najpierw ustalili, że skradzione samochody widziane były na drogach powiatu wielickiego. W ten sposób po nitce do kłębka, kryminalni odsłaniali kolejne fakty i nowych podejrzanych. Prowadzona przez nich praca operacyjna doprowadziła do ustalenia tożsamości osób, które brały udział w przestępstwie, a następnie do ich zatrzymania. W szajce znajdowali się 35-latek i jego 16-letni syn oraz dwóch znajomych w wieku 18 i 25 lat. Wszyscy pochodzący z powiatu wielickiego. 18 maja br. cała czwórka została zatrzymana. Podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty oraz pieniądze, które zostały skradzione w Sieprawiu oraz ustalili miejsce gdzie znajdują się skradzione pojazdy i odzyskali je.



Zebrane przez policjantów dowody dały podstawę do przedstawienia zatrzymanym zarzutów kradzieży. Jako środki zapobiegawcze wobec 25-latka zastosowano tymczasowy areszt, wobec reszty podejrzanych – policyjny dozór. Podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Ponadto myśleniccy kryminalni ustalili, że jedną z kluczowych ról w przestępstwie mógł odegrać 58-latek, który zajmował się domem i początkowo miał status poszkodowanego. Okazało się, że podejrzani to … jego znajomi. Policjanci weryfikują jak wyglądała współpraca 58-latka z podejrzanymi. W razie gdyby się okazało, że współdziałał z nimi, jego 6 miesięczny pobyt w zakładzie karnym może się wydłużyć.

(KWP w Krakowie / mw)