Policjant po służbie uczestniczył w obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy Data publikacji 26.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy, w czasie wolnym od służby, pomógł policjant z Komisariatu Policji w Zabierzowie. Nieodpowiedzialny kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, nie miał uprawnień do kierowania i był… poszukiwany.

W ubiegłą niedzielę, 23.05.2021 r., w godzinach wieczornych zgłoszono obywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierującego. Z relacji mężczyzny, który ujął pijanego kierowcę wynikało, że jadąc przez jedną z miejscowości w gminie Liszki zauważył, jak poprzedzający go fiat jedzie tzw. zygzakiem, więc nabrał podejrzeń, że kieruje nim nietrzeźwy. Zareagował na to doprowadzając do zatrzymania fiata, a następnie wyjął ze stacyjki kluczyk celem udaremnienia kierowcy dalszej jazdy. Zdenerwowany kierowca fiata próbował oddalić się z miejsca, jednak w tym momencie zatrzymał się tam przejeżdżający policjant z Komisariatu Policji w Zabierzowie, który miał wolne od służby. Funkcjonariusz dopilnował, aby pijany kierowca nie oddalił się z miejsca do czasu przyjazdu patrolu.

Wezwani mundurowi przejęli mężczyznę i zbadali go alkomatem, który wykazał u kierującego fiatem ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Okazało się, że 36-latek z gminy Liszki nie posiadał uprawnień do kierowania, a pojazd, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych, co skutkowało też zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Sprawdzenie w policyjnej bazie wykazało też, że jest on poszukiwany do odbycia kary 331 dni kary pozbawienia wolności za znieważenie funkcjonariusza publicznego.

36-latek trafił do pomieszczenia dla zatrzymanych, a kolejnego dnia został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę pozbawienia wolności. Teraz odpowie także za kierowanie w stanie nietrzeźwości, za co grozi do dwóch lat więzienia oraz za dwa wykroczenia: kierowanie bez uprawnień oraz pojazdem bez aktualnych badań technicznych.

(KWP w Krakowie / mw)