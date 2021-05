Ugodził nożem kolegę, bo poróżnili się o kobietę Data publikacji 26.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Łosiccy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o ugodzenie nożem 19-latka. Jak się okazało powodem takiego zachowania był spór o kobietę. Teraz sprawca spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie i odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

W ubiegły piątek, 21.05.2021 r., do komendy w Łosicach wpłynęło zgłoszenie o ugodzeniu nożem 19-latka. Do zdarzenia doszło na terenie prywatnej posesji w jednej z miejscowości w gminie Stara Kornica. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Szybko okazało się kto jest sprawcą tego zdarzenia. 34-latek odpowiedzialny za ugodzenie młodszego kolegi, z którym poróżnił się o kobietę, zbiegł z miejsca zdarzenia. Jednak w wyniku pracy łosickich kryminalnych został zatrzymany w Siedlcach. We wtorek, 25.05.br. stanął przed sądem i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi mu teraz nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu/ mw)