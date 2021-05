Krakowscy policjanci ustalili i zatrzymali wandala, który uszkodził 17 samochodów Data publikacji 26.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowscy policjanci zatrzymali 28-letniego mieszkańca Krakowa, który w nocy z piątku na sobotę uszkodził kilkanaście samochodów zaparkowanych przy jednej z ulic w rejonie Woli Duchackiej. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

22 maja br. nad ranem dyżurny krakowskiej policji został poinformowany, iż na ulicy W. Sławka i E. Heila doszło do uszkodzenia zaparkowanych tam samochodów. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili, że kilkanaście pojazdów posiadało uszkodzenia w postaci zarysowań lakierniczych, wgnieceń lub miału wyrwane lusterka. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, a śledczy przystąpili do działań, mających na celu ustalić kto jest odpowiedzialny za uszkodzenia.

Na efekty pracy policjantów nie trzeba było długo czekać. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji VI w Krakowie na podstawie zebranego materiału dowodowego szybko ustali sprawcę tego zdarzenia i 24 maja br. udali się do jego mieszkania na Woli Duchackiej. Pod ustalonym adresem kryminalni zastali zaskoczonego policyjną wizytą 28-latka. Mężczyzna został wylegitymowany, a następnie zatrzymany i przewieziony do pobliskiego komisariatu. W trakcie przesłuchania 28-latek przyznał się do winy. Swoje zachowanie tłumaczył zbyt dużą ilością wypitego alkoholu.

Właściciele części uszkodzonych pojazdów wycenili już straty – suma przekroczyła już kwotę 10 tysięcy złotych. Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono na razie zarzuty uszkodzenia 12 pojazdów (jeszcze nie wszyscy poszkodowani złożyli zawiadomienia i formalne wnioski o ściganie karne). Podejrzanemu grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd orzeka także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego lub obowiązek naprawienia szkody.