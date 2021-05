Wałbrzyscy policjanci odnaleźli zaginione dziecko Data publikacji 26.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Niespełna 30 minut potrzebowali funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Wałbrzychu by odnaleźć zaginionego 6-latka. Chłopiec wykorzystał chwilową nieuwagę dziadka w trakcie spaceru, oddalił się i zniknął. Policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli poszukiwania. Na szczęście funkcjonariusze bardzo szybko namierzyli dziecko. Chłopiec cały i zdrowy trafił pod opiekę rodziny.

W ubiegłym tygodniu dyżurny z pierwszego komisariatu otrzymał zgłoszenie o zaginięciu w Szczawnie Zdroju, 6-letniego chłopczyka, który jest dzieckiem z autyzmem. Policję zawiadamiał dziadek chłopca, który był z wnukiem na spacerze i w pewnej chwili stracił go z oczu.

Funkcjonariusze z jedynki natychmiast rozpoczęli poszukiwania zaginionego dziecka. Po niespełna 30 minutach mł. asp. Krzysztof Papuga i asp. Kamil Łuczyński odnaleźli chłopca w pobliżu parku. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów 6-latek cały i zdrowy wróciła do swojego opiekuna.

Policjanci apelują do wszystkich rodziców i opiekunów o ostrożność. Jeśli sprawujemy opiekę nad dzieckiem, to bacznie zwracajmy uwagę na zachowanie swoich pociech, czasem chwila nieuwagi może doprowadzić do bardzo groźnej sytuacji, w której zagrożone będzie życie lub zdrowie takiej osoby. Ponadto jeśli jesteśmy świadkami zdarzenia i widzimy, że dziecko znajduje się bez należytej opieki, spróbujmy nawiązać kontakt z rodzicami lub poinformujmy o takiej sytuacji odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

(KWP we Wrocławiu / mw)