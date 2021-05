Oszukał kontrahentów przy skupie bydła na ponad 7 mln zł Data publikacji 27.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet do 10 lat więzienia grozi 49-letniemu prezesowi ubojni mieszczącej się na terenie powiatu płońskiego. Dzięki materiałowi dowodowemu zebranemu przez płońskich policjantów w ramach powierzonego śledztwa prokuratura zarzuciła mężczyźnie oszustwa na szkodę 15 dostawców bydła. Straty poniesione przez poszkodowanych oszacowane są na ponad 7 mln zł.

W styczniu 2019 r. prokuratura powierzyła policjantom z płońskiej komendy do prowadzenia śledztwo dotyczące oszustwa przy skupie bydła. Postępowanie wszczęte zostało na skutek doniesień dostawców, którzy nie otrzymali zapłaty od swojego kontrahenta – ubojni mieszczącej się na terenie powiatu płońskiego. Sprawa była trudna i skomplikowana, dlatego do jej prowadzenia wyznaczony został jeden z funkcjonariuszy z Zespołu dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją mający doświadczenie i przygotowanie merytoryczne w prowadzeniu spraw wykraczających poza ramy postępowań prowadzonych w komendach powiatowych.

Policjant pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Płońsku skrupulatne gromadził dowody w tej sprawie, ustalił pełną listę pokrzywdzonych podmiotów oraz wykonał dziesiątki przesłuchań i skomplikowanych analiz. Ustalił także przyczynę pogorszenia się sytuacji finansowej spółki oraz zgromadził materiał dowodowy wskazujący osobę, która miała pełną świadomość w trakcie zawierania transakcji z kontrahentami, że wprowadza je w błąd.

Jak wynika z zebranych dowodów ubojnia nabywała bydło z odroczonym terminem płatności. Prezes firmy pomimo tego, że wiedział o złej sytuacji finansowej spółki wprowadzał swoich kontrahentów w błąd co do możliwości zrealizowania zobowiązań. 15 ustalonych w ramach prowadzonego postępowania dostawców, nie otrzymywało zapłaty za dostarczane bydło. Łączna wysokość poniesionych przez nich strat wynosi ponad 7 mln zł. W odniesieniu do poszczególnych pokrzywdzonych jest to od kilku do kilkudziesięciu dostaw o łącznej wartości od 230 tys. zł do nawet blisko 1,4 mln zł.

Do tego mężczyzna pomimo nałożonego na niego obowiązku, jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą, przez kilka lat nie składał sprawozdań finansowych, ukrywając w ten sposób swoje dochody.

Na podstawie zgromadzonego, niepodważalnego materiału dowodowego podejrzanemu 49-latkowi przedstawionych zostało 15 zarzutów związanych z oszustwem oraz zarzut związany z nieskładaniem wymaganych sprawozdań finansowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa grozi mu do 10 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli mienie o wartości ponad 950 tys. zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Płońsku oraz Komenda Powiatowa w Płońsku.

(KWP zs. w Radomiu / kp)