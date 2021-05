Kolejne uderzenie w przestępczość akcyzową – policjanci zabezpieczyli ponad 100 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzowych Data publikacji 27.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z międzyrzeckiej Policji dzięki zaangażowaniu oraz skutecznej pracy operacyjnej udaremnili wprowadzenie do obrotu ponad 100 kilogramów nielegalnego tytoniu. Zabezpieczony towar nie posiadał polskich znaków akcyzowych. Gdyby towar trafił na czarny rynek naraziłoby to Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego o ponad 110 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymano 26-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty.

Międzyrzeccy policjanci z wydziału kryminalnego ustalili, iż po terenie gminy Międzyrzecz może poruszać się kierujący pojazdem osobowym, który przewozi zaadresowane paczki z zawartością nielegalnego tytoniu. Szybka i dynamiczna reakcja mundurowych doprowadziła do zatrzymania 26- letniego mieszkańca Zielonej Góry, u którego w pojeździe zabezpieczono ponad 40 paczek różnej wielkości i wagi z zawartością tytoniu bez polskich znaków akcyzowych. Gdyby zabezpieczony towar trafił na czarny rynek naraziłoby to Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego o ponad 110 tysięcy złotych. W czynnościach procesowych brali udział również funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej z wyszkolonym psem do wykrywania tytoniu.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty przechowywania i przewożenia wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego. Za popełniony czyn grozi mu teraz wysoka kara finansowa. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.

sierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu