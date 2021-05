Załoga policyjnego śmigłowca zauważyła zaginioną 87-latkę Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 87-letniej mieszkanki gminy Ładzice, która wyszła ze swojego domu i zaginęła. Ze względu na zły stan zdrowia seniorki, zaniki pamięci oraz specyfikę podmokłego terenu działaniom nadano najwyższy priorytet. W poszukiwania oprócz ogromnych sił policyjnych, strażaków włączono również psy tropiące oraz policyjny śmigłowiec z kamerą termowizyjną.

W nocy z 26 na 27 maja 2021 roku policjanci otrzymali informację od osób opiekujących się starszą kobietą, że wyszła z domu i mimo nocy do niego nie wróciła. Zgłaszająca była bardzo zaniepokojona sytuacją ze względu na liczne choroby 87-latki. Ponieważ, kobieta cierpi na wiele chorób istniało realne zagrożenie jej życia. Liczyła się każda godzina. Poszukiwania seniorki rozpoczęto po północy. Do działań dołączali kolejni zaalarmowani i stawiający się do służby policjanci, również z sąsiednich jednostek oraz strażacy. Funkcjonariusze przeczesywali teren przyległy do domu zaginionej, sprawdzali także placówki medyczne. Przeszukiwanie wyznaczonego obszaru było utrudnione ze względu na znajdujące się tam rozległe tereny leśne, bujną roślinność, podmokły, bagnisty teren. W pewnym momencie doświadczona załoga policyjnego śmigłowca z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, przy użyciu kamery termowizyjnej, dostrzegła osobę znajdującą się w rowie melioracyjnym zasilającym rzekę Wartę. Szybko podali lokalizację mundurowym będącym na lądzie. Pilot śmigłowca „posadził” maszynę na pobliskiej polanie i również pospieszył z pomocą. O godzinie 4.40 policjanci wynieśli na brzeg kobietę stojącą w wodzie. Okazało się, że 87-latka była kompletnie zdezorientowana, mocno wyziębiona, wycieńczona, nie można było z nią nawiązać żadnej rozmowy. Policjanci okryli ją kocami termicznymi i zanieśli do radiowozu. Wiedzieli, że seniorka musi szybko otrzymać pomoc medyczną. Dlatego zdecydowali, że sami szybko przewiozą ją do szpitala. Kilka minut później starsza pani została przekazana pod opiekę lekarzy.

W imieniu swoim oraz rodziny 87-latki dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uratowania jej życia.

(KWP w Łodzi / kp)