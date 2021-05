Policjanci z Kłodzka zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 27.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kłodzcy policjanci zatrzymali 27-latka, który jest podejrzany o zabójstwo 19-letniego mężczyzny oraz usiłowanie zabójstwa 26-latka. Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 maja br. w Kłodzku. Zatrzymany miał zaatakować dwóch mężczyzn, w konsekwencji czego młodszy z nich zmarł w wyniku obrażeń powstałych od ciosu nożem w klatkę piersiową. Jego starszy kolega natomiast z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Podejrzany usłyszał już zarzuty, za zabójstwo grozi mu kara 25 lat pozbawienia wolności bądź kara dożywotniego więzienia.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku otrzymał zgłoszenie dotyczące ugodzenia nożem mężczyzny, do którego doszło na terenie miasta. W wyniku niezwłocznie podjętych czynności policjanci ustalili, że w grupie kilku młodych mężczyzn doszło do nieporozumienia, podczas którego 19-letni pokrzywdzony został ugodzony nożem w okolicę klatki piersiowej. Niestety obrażenia spowodowane tym atakiem były bardzo poważne i wezwany na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon 19-latka. Okazało się, że podczas awantury ciężkich obrażeń ciała doznał również 26-letni mężczyzna, który został przewieziony do szpitala.

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz policyjny technik, którzy przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady z miejsca zbrodni oraz wykonywali szereg innych czynności procesowych.

Jak ustalili śledczy, podejrzany o zaatakowanie nożem 27-latek bezpośrednio po ataku oddalił się z miejsca przestępstwa, a następnie ukrył się w jednym z mieszkań na terenie gminy Kłodzko. Został on jednak szybko zidentyfikowany i zatrzymany przez policjantów wydziału kryminalnego z kłodzkiej komendy powiatowej. Mężczyzna trafił następnie do policyjnego aresztu. Dalsze czynności prowadzone przez mundurowych z Kłodzka doprowadziły do zatrzymania w tej sprawie również 20-latka.

Jeszcze wczoraj, 26.05.2021 r. podejrzany 27-letni mieszkaniec Kłodzka usłyszał zarzuty zabójstwa 19-latka oraz usiłowania zabójstwa 26-latka. Obecnie funkcjonariusze Policji pod nadzorem prokuratora ustalają, jaki udział w całym zdarzeniu miał zatrzymany 20-latek.

Za zabójstwo zatrzymanemu grozi kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego więzienia. O losie 27-latka zdecyduje teraz sąd.

(KWP we Wrocławiu / mw)