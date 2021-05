Siedleccy policjanci uratowali niedoszłego samobójcę, mężczyzna podziękował im za to Data publikacji 27.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj po południu szybka interwencja siedleckich policjantów uratowała życie mężczyźnie, który chciał się rzucić z wiaduktu pod nadjeżdżające auta. Funkcjonariusze wspięli się na wiadukt i zapobiegli tragedii, ratując niedoszłego samobójcę. Po wszystkim 30-latek podziękował policjantom za uratowanie życia twierdząc, że będzie starał się je na nowo poukładać.

Wczoraj, 26.05.2021 r., policjantka z siedleckiej komendy będąc po służbie, przejeżdżając w pobliżu wiaduktu przy ul.Garwolińskiej, zwróciła uwagę na dziwnie zachowującego się mężczyznę, który przekroczył bariery wiaduktu, stając bezpośrednio nad jezdnią. Funkcjonariuszka natychmiast powiadomiła telefonicznie o zdarzeniu oficera dyżurnego siedleckiej komendy, który na miejsce skierował policjantów. Sama zatrzymała się i wstrzymała ruch na drodze znajdującej się pod wiaduktem. Na miejsce po kilku minutach przyjechali policjanci z zespołu wywiadowców.

Mundurowi od razu zaczęli działać. Wspięli się na wiadukt i uratowali desperata, sprowadzając go bezpiecznie do radiowozu. Po chwili na miejscu zjawiła się także załoga pogotowia ratunkowego. Podczas rozmowy 30-latek przyznał, że ma mnóstwo problemów, z którymi nie umie sobie poradzić i dlatego chciał popełnić samobójstwo. Został przewieziony do szpitala celem oceny stanu zdrowia. Podziękował policjantom za uratowanie życia twierdząc, że będzie starał się je na nowo poukładać.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Warto również nie wahać się i skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii, czy psychiatrii, działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.

(KWP w Radomiu / mw)