Zatrzymany w związku z czynną napaścią na policjanta okazał się osobą poszukiwaną dwoma listami gończymi oraz ENA Data publikacji 27.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Średzcy funkcjonariusze wykonując czynności w związku z kradzieżami katalizatorów zatrzymali mężczyznę, który po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazał się być osobą poszukiwaną dwoma listami gończymi a także Europejskim Nakazem Aresztowania. 43-latek zanim trafił do policyjnego aresztu, zaatakował interweniującego policjanta. Po przedstawieniu mu zarzutu czynnej napaści na policjanta został przewieziony do aresztu śledczego celem odbycia wcześniej zasądzonej kary 1,5 roku pozbawienia wolności. Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej uzyskali informację, że 43-letni mieszkaniec powiatu legnickiego może mieć związek z kradzieżami katalizatorów. Policjanci ustalili miejsce przebywania mężczyzny. Ten na widok mundurowych rzucił się do ucieczki. Nie reagował na polecenia do zatrzymania się. W pewnym momencie przyłożył do swojej szyi dwa noże krzycząc, że się zabije. Zachowywał się irracjonalnie. Nagle odwrócił się i ruszył w kierunku policjanta z ostrzem skierowanym w jego stronę. Funkcjonariusz oddał strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku, po czym napastnik odrzucił noże. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany dwoma listami gończymi przez Sąd Rejonowy w Lubinie oraz Prokuraturę Rejonową w Legnicy celem doprowadzenia do aresztu śledczego i odbycia łącznej kary 1,5 roku pozbawienia wolności. Ponadto 43-latek był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym w związku z przestępstwami przeciwko mieniu.

Zanim mężczyzna trafił do jednostki penitencjarnej Prokurator Rejonowy w Środzie Śląskiej przedstawił mu zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza.

Przypomnijmy, kto używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 10.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KPP w Środzie Śląskiej

