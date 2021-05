Jednośladem bezpiecznie do celu - rowerzysta Data publikacji 28.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Rowerzyści zaliczają się do grupy niechronionych uczestników ruchu. Wsiadając na rower powinniśmy o tym pamiętać i zawsze przestrzegać elementarnych zasad bezpieczeństwa.

Rowerzysta, który ma do dyspozycji drogę dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów, obowiązany jest do korzystania z nich. Na drogach tych w większości obowiązują takie same reguły jak na jezdni, tzn. należy poruszać się prawą stroną z bezpieczną prędkością. W przypadku braku wymienionych dróg rowerzysta może poruszać się po jezdni.

Należy pamiętać, że:

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Po ukończeniu 18. roku życia dokument taki nie jest wymagany.

Osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej porusza się po drogach na zasadach ruchu pieszych.

Ważne jest, aby zarówno rowerzyści, jak i pozostali kierujący, pamiętali o respektowaniu zasad związanych z pierwszeństwem przejazdu. Sygnalizowanie z wyprzedzeniem zamiaru wykonania manewru, także ma duży wpływ na bezpieczeństwo.

Kierowców przestrzegamy, aby podczas wyprzedzania rowerzysty zachowywali szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp. Odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m .

Aktualnie w przepisach dotyczących ruchu rowerów nie ma zapisów dotyczących kasków ochronnych ani kamizelek odblaskowych. Pamiętajmy jednak, że zakładając kask chronimy głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Policja apeluje do wszystkich kierujacych o respektowanie przepisów ruchu drogowego oraz o wzajemny szacunek.

BRD KGP