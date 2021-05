Nocny pościg ulicami miasta za pijanym kierowcą bez uprawnień

Nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie kierującego pojazdem vw passat mogło doprowadzić do tragedii na drodze. Wtorkowa noc i puste drogi miasta Nowej Soli skusiły 25-letniego mieszkańca gminy Otyń do brawurowej i bezmyślnej jazdy. Był pijany i nie posiadał uprawnień do kierowania.