Przekroczył prędkość, ale miał więcej na sumieniu Data publikacji 28.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wyszkowscy policjanci po pościgu zatrzymali mężczyznę, który przekroczył prędkość, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h miał na liczniku 110 km/h. W trakcie kontroli okazało się, że ma orzeczony przez sąd dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Teraz grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie zatrzymali 51-letniego mieszkańca powiatu wyszkowskiego podejrzewanego o niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami. Ponadto mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.

Wczoraj wieczorem policjanci w miejscowości Prabuty dokonali pomiaru prędkości osobowej skody, która na odcinku gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, pędziła aż 110 km/h.

Funkcjonariusze natychmiast wydali sygnały, by zatrzymać samochód do kontroli drogowej i przerwać niebezpieczną jazdę. Policjant wydał kierowcy widoczny i czytelny sygnał do zatrzymania. Wtedy mężczyzna zatrzymał się w dużej odległości od patrolu, następnie zakręcił i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli za nim w pościg. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak kierujący nie reagował i cały czas przyśpieszał. W trakcie pościgu siedzący za kierownicą skody mężczyzna lekceważył wszelkie próby zatrzymania pojazdu, uciekając lokalnymi drogami gminy Długosiodło. W pewnym momencie osobówka nagle skręciła w polną drogę, gdzie kierowca porzucił pojazd i dalej uciekał pieszo. Policjanci z drogówki nie dali za wygraną uciekinierowi. Dogonili mężczyznę, obezwładnili i zatrzymali, a noc spędził w policyjnym areszcie. Szybko wyszło na jaw co było powodem takiego zachowania. W trakcie rozmowy z 51-latkiem policjanci wyczuli wyraźną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało 2,5 promila w jego organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 51-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego już wcześniej kierował "na podwójnym gazie" i ma orzeczony przez sąd dożywotni zakaz kierowania pojazdami.

Teraz skrajnie nieodpowiedzialny mężczyzna trzeźwieje w policyjnym areszcie. Gdy tylko „dojdzie do siebie” usłyszy prokuratorskie zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia oraz surowa kara finansowa.

Tym razem nie doszło do tragedii, a policjanci na czas przerwali niebezpieczną jazdę mężczyzny. Pijani kierujący to potencjalni zabójcy na drogach.

Przypominamy, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem i grozi za nie kara pozbawienia wolności do lat 5, natomiast za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, surowa kara finansowa oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami.

(KWP zs. w Radomiu / kp)